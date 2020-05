Baví vás kreslení a malování? Máte teď spoustu volného času? Odpovědí na tyto otázky může být Výstava na plotě, kterou pro děti i dospělé pořádá Středisko volného času Sluníčko v Lomnici nad Popelkou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Všichni zájemci mohou až do 29. května jakoukoliv výtvarnou technikou vyjádřit svoje současné vnitřní pocity a díla pak donést do sídla lomnického Sluníčka. To všechny došlé artefakty zalaminuje a vystaví na plotě střediska.