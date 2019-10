Lidé uctili Mistra zpěvem

Bylo krátce před středeční devátou hodinou večer, když nizozemský rozhodčí Kuipers naposledy foukl do píšťalky a ukončil tak fotbalový zápas mezi pražskou Slavií a dortmundskou Borussií. V následujících vteřinách ještě část našlapané hradecké hospody Psí bouda lamentovala nad neproměňováním šancí pražského týmu, ale jen do chvíle, než se k místnímu jukeboxu postavila asi dvacetiletá slečna a do playlistu začala vkládat písně Karla Gotta.

Karel Gott a Včelka Mája, to prostě patří dohromady | Foto: Deník/Jiří Kopáč