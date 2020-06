Koronavirovým půstem vyhladovělé fanoušky kultury dosyta naplní atraktivní program, který zinscenoval majitel Štěrbovy vily Michal Karadzos. Odehraje se v areálu Štěrbovy vily, odkud Emil a František Štěrbovi mezi roky 1910 až 1919 řídili stavbu Přehrady Les Království. Ta měla loni stoleté jubileum. Obdivované vodní dílo patří mezi vyhledávané turistické cíle Královéhradeckého kraje.

„Štěrbova vila historicky souvisí s výstavbou přehrady. Žili v ní oba stavitelé přehrady, bratři Štěrbové. Vystavěna je z původních pískovcových kvádrů, které jsou odtěžené z údolí, kde stojí přehrada,“ připomíná příběh Štěrbovy vily současný majitel Michal Karadzos. Ten ji znovu oživil. „Jeden návštěvník nám řekl, že jsme malá princezna vedle velké královny,“ nenechal si pro sebe zajímavé přirovnání. „Jsme rádi, že naše úsilí přináší ovoce a lidé si k nám našli cestu,“ dodává Karadzos.

Čtvrtým rokem pořádá na letní scéně Štěrbovy vily pravidelná kulturní vystoupení. Letos bude program nejatraktivnější. Co týden, to velká hvězda na slavné přehradě u Dvora Králové. „V našem komorním prostředí to bude krásné léto, které se pravděpodobně možná nikdy nezopakuje,“ naráží na špičkovou sestavu interpretů. Většinu z nich měli pod smlouvou už na podzim minulého roku, další hvězdy mohli angažovat kvůli zrušeným velkým festivalům na jiných místech.

„Nejsme velký festival, takže se vejdeme do limitu návštěvníků. Pokud by se ale situace neuvolnila, byli bychom ve velkých problémech. Byli jsme připraveni na variantu, že Kulturní léto nebude letos vůbec. Byly to nervy, nikdo nevěděl, jak to bude. V záloze jsme měli termíny na druhou polovinu léta a rok 2021, to jsme naštěstí nemuseli využít,“ přiznává Michal Karadzos.

„Chtěl bych poděkovat všem partnerům, kteří nás za čtyři roky neopustili,“ oceňuje. Ze vstupenek, které prodávají, odvádí organizátoři peníze na pomoc onkologicky nemocným dětem. Michal Karadzos se věnuje charitativní organizaci Život srdcem, která také pořádá pochody pro onkologicky nemocné děti a spolupracuje s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové.

Organizátoři Kulturního léta na Štěrbově vile přizpůsobili opatření pro diváky současnému stavu. "Každému návštěvníkovi budeme nabízet roušku, než vstoupí do areálu Štěrbovy vily, připravené budou dezinfekční prostředky. Situaci nebereme na lehkou váhu," říká Michal Karadzos.

PROGRAM KULTURNÍHO LÉTA ŠTĚRBOVA VILA 2020



21. června Simona Stašová a Petr Nárožný "Poslední ze žhavých milenců"

26. června Lucie Bílá a Arakain

3. července Jiří Schmitzer a kapela Neřež

11. července DJ´S Forever "Láďa Tribute 2020"

18. července Richard Krajčo a Nikolaos Grigoriadis

24. července 3v1 Talkshow Štíbrová, Pártlová, Arichteva

25. července Dětský den s Lesy ČR

29. července Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda "Nebyla to pátá, byla to…"

31. července David Koller a Band

8. srpna Chinaski

9. srpna Josef Vojtek a Inflagranti s kapelou

21. srpna Honza Nedvěd a přátelé "50 let na scéně"

28. srpna Tros Discotequos Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Jan Maxián

27. září charitativní pochod pro děti a dospělé



Začátky představení jsou v 19.30 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v informačních centrech ve Dvoře Králové, Trutnově, Vrchlabí, Hostinném, Jaroměři, Nové Pace, ve Štěrbově vile i přímo před koncertem.