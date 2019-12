Sobotní vernisáž v 17 hodin za doprovodu kapely Crossroads zahájí výstavu betlémů v kvasinském zámku. Jejím skvostem je několikametrový krojovaný betlém evropských národů Blanky Kampové.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Výstava je přístupná do 2. února, ve všední dny od 10 do 16 hodin, o nedělích a svátcích od 14 do 16 hodin, v sobotu je zavřeno.