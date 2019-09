Kupka zpátky v Opočně? Hned dvakrát

Tuto sobotu od 12 do 17 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin bude lákat do výstavní síně na prvním nádvoří opočenského zámku originál nejdražšího obrazu Františka Kupky Příčné plochy II. Nejen ten však bude lákat do Opočna.

Kupka se o víkendu vrátí do Opočna. | Foto: Královéhradecký kraj