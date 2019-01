HRADEC KRÁLOVÉ - V úterý se v sále filharmonie uskuteční finále soutěže Miss panenka. Letos se sešlo 730 panenek.

„Český rozhlas Hradec Králové motivován akcí dětského fondu OSN UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě, uspořádal vloni poprvé soutěž Miss panenka. Oslovili jsme všechny školy v kraji. Cílem je vytvořit panenku, která se bude v celém světě prodávat za 600 korun.

Tolik stojí proočkování jednoho dítěte v rozvojových zemích. Vyhodnoceny budou nejlepší panenky a všechny předány UNICEFu,“ řekl ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský.

Loňský vítěz Miss panenka je kluk. Jmenuje se Tomáš a ušila ho Monika Remešová z Nového Města nad Metují. Zakoupili ho pracovníci Českého rozhlasu Hradec Králové.

Miss panenka 2007

Šarlota

Děti z třiceti osmi škol, dětských domovů, domovů mládeže, ale i obyvatelé domovů důchodců Královéhradeckého kraje pomohou zachránit 683 dětí z rozvojových zemí. Přesně tolik panenek odevzdají pracovníci Českého rozhlasu Hradec Králové zástupcům Českého výboru UNICEF při slavnostním setkání v úterý 19. června v sále Filharmonie Hradec Králové jako výsledek druhého ročníku projektu "Miss panenka". Jeho smyslem bylo oslovit školy, dětské domovy, domovy mládeže a domovy důchodců v našem regionu s žádostí o vytvoření panenek, které budou prodávány za 600,- Kč. Přesně tolik stojí proočkování dětí v rozvojových zemích proti šesti hlavním dětským nemocem.

"Všechny nás mile překvapil a potěšil velký zájem o tuto akci," říká ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Mgr. Jiří Kánský. Jako předseda komise bude mít nelehký úkol vybrat panenku, která získá titul "Miss panenka 2007". Akce se koná za podpory akciové společnosti Východočeská plynárenská - (člen skupiny RWE), která ji podpořila už při jejím vzniku v loňském roce.

Maruška

Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci, kterým lze očkováním předcházet. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, pomáhá UNICEF ve spolupráci s jejich vládami a místními dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat speciální akce pomoci dětem, jako jsou např. Národní očkovací dny proti dětské obrně, které v minulém roce pomohly 550 milionům dětí ve věku do pěti let. UNICEF sehrává klíčovou roli v projektu GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), jehož cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám - spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.



Kačenka

Cílem projektu "Adoptuj panenku, zachráníš život" je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě - panenky. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní panenky. Poprvé byl projekt uveden v roce 1988 v Cinisello Balsamo v Itálii pod stejným názvem (Pigotta Project) a byl velice úspěšný - celkem bylo v roce 1988 žáky škol v Itálii vyrobeno 2000 panenek a jejich "prodejem-adopcí" získáno pro podporu očkovacích programů UNICEF 27 milionů italských lir.

