Kryštof unplugged. Jen s kytarou na lavičkách

Opočno – Když se ve čtvrtek v podvečer začalo nečekaně centrum města plnit auty a lidmi, jen málokdo tušil, co za tím stojí. Ti, kteří si do Opočna cestu našli, však moc dobře věděli, kdo se má v pět hodin odpoledne objevit na Trčkově náměstí. Zní to jako vtip, ale lavička pod lípou nedaleko zámku se stala na celou hodinu nefalšovaným jevištěm kapely Kryštof.„Jsme tady nedaleko na soustředění, kde skládáme a aranžuje písničky na naši novou desku. Tak jsme se rozhodli, že bychom někde v okolí v parku, se španělkama v ruce jen tak zahráli pro radost," říká zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo.

Echo, že se objeví zrovna na Trčkově náměstí si dala kapela jen několik málo hodin před samotným začátkem na svůj facebook. Už v tu chvíli jejich zmínka s odhadem návštěvníků kolem dvaceti třiceti lidí byla lichá. Namísto dvacítky fanoušků se jich na náměstí „potulovalo" v různých koutech kolem tří set. A další přicházeli. „My jsme o tom vůbec nevěděli. Jen doufám, že přijedou. Nevím, jak bychom to těm lidem vysvětlovali," smál se ještě před začátkem akce starosta Opočna Štěpán Jelínek. Kdo myslel, že je to vtip, spletl by se. S úderem páté hodiny zastavila na Trčkově náměstí dodávka a z nápisů na autě už bylo jasné, kdo přijel. „Ty jo oni jsou fakt tady. No tak to je skvělý," šumělo to v davu. Na přípravu sedmičlenná kapela potřebovala tak deset minut. Stačilo si zvolit tu správnou lavičku, vytáhnout nástroje a opřít se do strun. „Mysleli jsme, že vás tu bude tak dvacet. A ono je to sto dvacet. Nemáme žádnou aparaturu, musíte blíž, abyste nás slyšeli," smáli se. Dáš si pivo, Richarde? Dvakrát svou výzvu Richard Krajčo opakovat nemusel a slyšet bylo nejen jeho, ale i několikasethlavý dav, který zpíval s ním.

Nechybělo ani občerstvení od jedné z fanynek. „Richarde co si dáš?" Na výběr bylo hned z několika druhů piv. Zvláštní. V tu chvíli jako by v kapele chyběl řidič. Vše vyvrcholilo autogramiádou, kde se podepisovalo kde co. Džíny, trička, památníky či kytara. „Richarde, tak mi jedem. My už máme hotovo," smáli se ostatní členové kapely. Richard Krajčo byl totiž na roztrhání, ale ochotně se vyfotil s každým, kdo ten podvečer na náměstí v Opočně stál.

Autor: Barbora Zemanová