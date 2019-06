V sobotu od 14 hodin se na hřišti v Lípě nad Orlicí bude kácet máj. Akci zpestří vystoupení dětí z místní mateřské školy, soutěže a dětská diskotéka s DJ Pepou.

Den dětí Déčko oslaví v zámeckém parku

Rychnovské Déčko zve v sobotu do zámeckého parku všechny děti. Od 14 hodin bude lákat na soutěže a dílničky. Chutným bonusem pak bude nabídka cupcaků od cukrářky Barbory Jechové.

Muzika zazní po širým nebem

Rokytnický zámecký park v sobotu ožije třetím ročníkem akce Muzika pod širým nebem aneb Vzpomeňme si na dobré lidi. Program zahájí v 15.30 Lázeňáci, pak přijdou na řadu Petr Spálený a Miluška Voborníková, Queen Prague Revival, AC/DC Czech Revival a The Complication. pro děti je připravený bohatý program se spoustou atrakcí. Vstupné je 100 korun, pro děti do 15 let zdarma.

V Nebeské Rybné se utkají sekáči

Klasické kosy budou tuto sobotu již podesáté svištět po louce v Nebeské Rybné. Zatímco zpočátku byla soutěž Orlický sekáč záležitostí spíše místních, dnes se těší i mezinárodní účasti.



„Postupem let tak, jak jsme se na podobných soutěžích seznámili se sekáči ze všech koutů republiky, pořádáme i Mistrovství republiky a dokonce mezinárodní mistrovství, protože k nám jezdí i sekáči ze Slovenska a Polska. A je to opravdu velká podívaná. Sekáči sekají v krojích a nebo v nějakém dobovém pracovním oblečení. Podobně je oblečena i část diváků a to dává skutečně této akci nádech folkloru,“ říká za pořadatele Josef Jehlička.



Někteří sekáči si prý jdou prostě zasekat a předvést své umění, v jiných dřímá soutěživý duch a „perou se“ o co nejlepší umístění.



„Nejde ovšem jenom o rychlost, ale důraz klademe i na kvalitu pokosu. Za nekvalitní pokos dostávají sekáči časovou penalizaci. Spousta diváků k nám na Orlického sekáče chodí pravidelně. Srdečně je tedy zvu na letošní jubilejní ročník, zvu ale i ty, kteří se u nás ještě podívat nebyli. Jsem přesvědčen, že nebudou zklamáni. A kdo umí sekat, nechť se přihlásí do soutěže,“ vyzývá Josef Jehlička.



Prezentace soutěžících začne v 6.30 a potrvá do 7.30, startovné je 100 korun. V 8 hodin vypukne samotné klání v kategoriích mužů, žen, dětí do 15 let a utká se i klasická kosa s tou motorovou. O hudební program se postará Sbor z hor z Rokytnice v Orlických horách.