Pohádky Anděl Páně 1 a 2 k předvánočnímu času patří. V Kostelci nad Orlicí si je však budete moci 1. prosince od 13 a 17 hodin vychutnat v nevšední atmosféře pod širou oblohou, kde nepřipravené může i trochu zamrazit.

Anděl Páně 2 - promítání | Foto: facebook

„Letní kino, tak to už tu bylo, my vás však zveme do zimního kina na Jiráskově náměstí, kde se budou promítat pohádky Anděl Páně 1. a 2. Vezměte s sebou sáně, deky, teplé oblečení, prostě vše, co k takovému zimnímu promítání patří. Čaj pro děti a svařák pro zahřátí bude na místě. Samozřejmě i teplá polévka a speciality z udírny,“ lákají pořadatelé.