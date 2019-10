V těchto dnech se do Kopidlna sjelo 30 zahradníků z osmi středních škol včetně slovenských Piešťan. Zúčastnili se mezinárodní soutěže Kopidlenský kvítek, v pátek zámek hostil při vědomostní soutěži žáky základních škol.

Soutěže vyvrcholí sobotní zahradnickou prodejní výstavou s doprovodným programem.

„Očekáváme kolem sedmi tisíc návštěvníků tak jako vloni,“ odhaduje ředitelka školy Lenka Nosková.

Průběh dne se nebude lišit od předchozích ročníků. Letošním Kvítkem prolíná téma Žijeme v souladu s přírodou, což se odráží i ve výzdobě zámku. Přináší inspiraci, jak využít podzimní květiny, plody, větve, keře, mech, opadané listí. Výsledek je jako vždy úchvatný!

V parku budou otevřeny stánky s řemeslnou výrobou, palmový skleník, v produkčních sklenících bude fungovat prodej květin. Chybět nebude módní přehlídka i dražba květin. Návštěvníci budou ochuzeni pouze o jiřiny ze Slovče, všechny pomrzly.

Opět se budou podávat zdejší speciální řízky. „Začínáme ve dvě hodiny ráno, přesto si budou muset někteří počkat,“ vzkazují zdejší kuchařky, které chtějí usmažit tři tisíce řízečků.

Novinkou v nabídce stravování budou poprvé rybí speciality z chlumeckého rybářství.

Návštěvníci by se neměli zaleknout komplikované dopravy, město společně s hasiči zajišťuje parkování, do soboty má být hotový i nový vstup do areálu.

„Minutou ticha uctíme i památku Karla Gotta. Shodou okolností u nás bude dnes vystupovat Kamil Emanuel Gott,“ odpovídá ředitelka na časté dotazy volajících, zda nebude kvůli státnímu smutku omezen program akce.