Pohádkové prohlídky se chystají o nadcházejícím víkendu na opočenském zámku. Návštěvníky vtáhnou do příběhu místních sloužících. Ti společně s čertem a vodníkem bojují proti nástrahám, které jsou jim kladeny do cesty. Aby vše dobře dopadlo, budou potřebovat pomoc dětí.

Ilustrační foto | Foto: Státní zámek Opočno

Doporučuje se vstupenky si předem rezervovat, a to na e-mailové adrese: opocno@npu.cz nebo na telefonním čísle: 494 668 216. Prohlídky začínají v 9.30, 10.30, 13.30, 14.30 a 15.30. Děti do pěti let mají vstup zdarma. Plné vstupné je 160 korun, snížené 130 a 80 korun.