„Rozplétáme naše národní dějiny pomocí nejmodernějších technologií 21. století s předním odborníkem Jiřím Šindelářem,“ uvádějí pořadatelé. Jiří Šindelář pracoval na výzkumech historie Pražského hradu a královských hrobek. Senzaci vzbudily zejména jeho objevy hrobek mocných rodů Rožmberků a Švamberků.

Oskar Petr band a vzpomínka na Marsyas

Ve čtvrtek od 19.30 hodin vystoupí v Kulturním domě v Dobrušce zakládající člen skupiny Marsyas Oskar Petr a Jazz Q. Jako hudebník se spíše soustředil na nekomerční sféru, paradoxně však složil mnoho nejpopulárnějších českých písní konce minulého století (Medvídek, Chci zas v tobě spát, Hříšná těla, křídla motýlí, Zmrzlinář) a hudbu k filmu Účastníci zájezdu. Jeho umělecká a kulturní činnost je na tuzemské poměry ojedinělá. Kromě toho, že je zpěvákem, skladatelem a textařem, je také fotografem, publicistou, výtvarníkem a architektem interiérů.

Vstupte do Kavárny ve tmě

Ponořte se do světa nevidomých, zapomeňte na zrak, zkuste poznávat svět ostatními smysly – otevírá se Kavárna ve tmě. Tentokrát v novém Kulturním domě v Solnici od 21. do 27. října. „Dopolední posezení začínají v 8 a 10 hodin a ta odpolední ve 13, 15, 17 a v 19 hodin. Svoji návštěvu si musíte předem objednat v úterý, ve středu a čtvrtek od 10. do 12. hodiny nebo od 13. do 17. hodiny na telefonním čísle 773 000 157. Ve tmě čeká nápojový lístek, který budete číst hmatem, ale budete poznávat i různé vůně a poslouchat zvuky, jak je vnímají nevidomí. Bude čas i na povídání a odpovím i na vaše dotazy,“ prozradila za pořadatele Renata Moravcová.