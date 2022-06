Letos uplynulo od narození Karla Poláčka 130 let. Byl to novinář, humorista, spisovatel a také scénárista s židovskými kořeny. Je podepsán pod díly jako Muži v ofsajdu, Bylo nás pět, Hostinec u kamenného stolu, Hráči a dalšími tituly. Do srdcí čtenářů se však zapsal především satirickým románem Okresní město a jeho pokračováním, kde zachytil koloběh života svého rodného města a jeho obyvatel. Osud Karla Poláčka se uzavřel v lednu 1945 v koncentračním táboře Gliwice.