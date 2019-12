"Na vědomost se dává, že bychom rádi zaznamenali každé bohulibé kulturní konání, které se událo na území bývalého okresu Jičín. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Věříme, že nominace je hlavním oceněním pro všechny nominované a prosíme, aby se čtenáři této výzvy rozpomněli, s čím krásným se v kulturě v roce 2019 ve svém okolí setkali a napsali nám, kdo to způsobil," vzkazují organizátoři.

Návrh na udělení Štefana může podat každý. Stačí uvést jméno a známou adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, připsat, zda se jedná o počin roku (I. kategorie), nebo o dlouhodobou činnost - trvající nejméně 5 let (II. kategorie), a nezapomenout na údaje o navrhovateli.

Své návrhy zasílejte do 31. prosince buď na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Nominace lze v půjčovní době přinést i osobně do oddělení pro dospělé, můžete je také kdykoliv vhodit do schránky knihovny. Obálku označte heslem „Jivínský Štefan“.

Více na https://jivinskystefan.webnode.cz/. Těšíme se na setkání 25. února ve Vysokém Veselí!