Jana Šrejma Kačírková bude hostem hned dvou Adventních nedělí v Kostelci nad Orlicí, a to třetí s názvem: Fantazie na Českou mši vánoční Hej mistře a čtvrté s názvem Narodil se Kristus Pán dne 20. prosince.

Před jejím on-line vystoupením v kosteleckém zámku, které je na programu 13. prosince od 14 hodin, jsme Janě Šrejma Kačírkové položili několik otázek.

Máte ráda kraj pod Orlickými horami? Jaká místa patří k Vašim oblíbeným?

Mám tento kraj ráda například kvůli Hradci Králové, kde jsem zažila krásné koncerty a úžasné a vnímavé publikum. Moje vzpomínky jsou spjaty i s koncerty na Novém zámku u Kinských v Kostelci nad Orlicí, kde jsem byla dvakrát a vždy zažila neopakovatelnou atmosféru a velmi vřelé přijetí. A když jsem jako dítě jezdila s prarodiči na výlety, byli jsme také v krásném Babiččině údolí.

Co Vám letošní rok dal, nebo naopak vzal?

Tento rok mi dal mnoho vzácných chvil strávených s užší i širší rodinou, dal mi zkušenosti s online koncerty. Zjistila jsem, že umím improvizovat a vymýšlet dramaturgii svých koncertů, našla jsem úžasného klavíristu Mikoláše Troupa, který se mi stal velkou uměleckou oporou. Spolupracoval se mnou a mojí sestrou Kamilou na Koncertech ze statku, na jaře jsme jich odvysílali deset a každý z nich je stále k vidění na kanálu YouTube. Vzal mi samozřejmě plno práce, spoustu představení a možnost setkávat se s kolegy při zkoušení nového repertoáru. Protože jsem velký optimista, beru tento čas, i když dobře vím, že pro mnoho lidí nebyl lehký, jako darovaný.

Máte ráda vánoční tradice?

Vánoce mám moc ráda, od dětství pro mne znamenají klid a pohodu a taky hromadu cukroví a jiných pochoutek, které si běžně nedopřávám. Mám ráda všechny ozdoby, osvětlené domy a města. O Vánocích si nepřipouštím negativní náladu a mám pocit, že i lidé okolo jsou vřelejší.

Pečete? Jak vypadá Váš Štědrý den?

Peču tradiční kousky jako linecké, perníčky nebo pracny. Štědrý den trávíme s mými nebo manželovými rodiči přípravou na slavnostní večeři, procházkou, trochou svařáku a těšením se na dárky.

Jaké plány máte do nového roku?

Plány mám stejné jako každý rok, jen moje dcera začala "chodit" do školy, tak se jí chci více věnovat. Budu se těšit a připravovat na nová představení, čeká mě třeba premiéra role Taťány v opeře Evžen Oněgin v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, dále v Národním divadle v Praze Švanda dudák a role Dorotky, na konci sezóny Mimi v opeře Bohéma v Národním divadle Brno. A věřím, že se budeme potkávat na koncertech živě, nejenom on-line. Přeju vám všem hezké Vánoce a šťastné vykročení do příštího roku.