/FOTO/ Téměř s dvojnásobným rozpočtem počítá letošní ročník hudebního festivalu Rock for People. Rekordní má být letos i návštěva, organizátoři svátku všech rockerů věří, že lístek si na hradecké letiště koupí čtyřicet tisíc lidí. A přilákat je mají kapely jako Muse, Slipknot, The 1975 nebo rapper Machine Gun Kelly.

Loňský roční Rock for People navštívilo 35 tisíc lidí. Letos věří pořadatelé opět v rekordní návštěvu. | Foto: Michal Fanta

Čtyřdenní hudební svátek vypukne 8. června a na pódiích se vystřídá na 130 kapel a dalších interpretů. Loni přišlo na festival po dvouleté covidové pauze 35 tisíc návštěvníků a letos pořadatelé kapacitu ještě rozšířili o dalších pět tisíc lidí.

„Podařilo se nám sehnat světové headlinery – Muse, Slipknot, Machine Gun Kellyho a The 1975, o které jsme se přetahovali s prvoligovými evropskými festivaly. Nyní už hrajeme tu nejvyšší festivalovou ligu,“ tvrdí ředitel Rock for People Michal Thomes. To ostatně potvrzují renomované žebříčky nejlepších evropských festivalů.

Loni pořadatelé mluvili o rekordním rozpočtu 100 milionů korun a letos pak naznačují částku o dalších 80 milionů vyšší. „V závěru příprav se objevují nové náklady, které na nás přenášejí naši dodavatelé. Stále to není standardní proces, že se domluvíte na ceně a ta platí, což není úplně příjemné,“ připomíná vliv inflace na branži Michal Thomes.

Navýšení rozpočtu znamená i dražší lístky. V průměru o čtvrtinu. „Výrazně zdražili téměř všichni festivaloví dodavatelé, ať jde o materiál, nebo o služby,“ přiznal ředitel festivalu. Nejlevnější vstupenka na všechny čtyři dny teď stojí 3 790 korun.

„Prodeje jsou nastartované dobře, nyní jsme na 80 procentech celkové kapacity. Některé typy vstupenek – například VIP, Comfy+ či některé jednodenní se už dokonce blíží vyprodání,“ říká mluvčí podniku Anna Vašátková. Podle ní se s příchodem teplých dní ještě předprodeje obvykle zvedají: „Je klidně možné, že to bude další ročník, který bude vyprodaný.“

Pořadatelé si také opět pronajali největší evropské pódium, na kterém vystoupí největší hvězdy festivalu. Celkem bude na programu na 130 interpretů. Chybět nemohou ani ty domácí. Namátkou Tata Bojs, Wohnout, Horkýže Slíže nebo Vypsaná fiXa.

„V rámci tradiční linky retro okénka, které každým rokem s obrovským úspěchem boří mezigenerační hranice, vystoupí na Rock for People jako speciální host Václav Neckář & Bacily,“ slibuje Anna Vašátková.

S obřím rozpočtem souvisí také investice do festivalového parku. Ten pořadatelé mají v dlouhodobém pronájmu a postupně Park 360, který je typický třeba úly, tedy někdejšími bunkry pro vojenská letadla, vylepšují. „Nově došlo k výměně osvětlení. To původní jsme nahradili LED svítidly, kterými jsme osázeli lampy, stožáry nebo hangáry,“ připomíná ekologickou linku festivalu jeho mluvčí Anna Vašátková.

Pracuje se i na další infrastruktuře, nové jsou rozvody vody, přibyly i keramické záchody. „V neposlední řadě jsme rozšířili pronájmy okolních pozemků, které budou k dispozici příští rok. Proběhla úprava zeleně a osekání hangárů, které nyní krásně vynikají,“ dodává mluvčí festivalu. Nově pronajaté plochy poslouží třeba k parkování a kempování návštěvníků festivalu.

Už loni na jaře pořadatelé nechali vysadit ve stanovém kempu 120 vzrostlých javorů, platanů, bříz a třeba i ovocných stromů, které mají návštěvníkům poskytnout stín v letních vedrech.

Areál hradeckého letiště bude hostit Rock for People od čtvrtka 8. do neděle 11. června.