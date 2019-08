/POZVÁNKY/ Netradičními hranými prohlídkami v sobotu od 20.30, 21.30 a 22.30 hodin přenesou návštěvníky hradu Potštejn do minulosti divadelníci místní ochotnicko-čtenářské besedy Orlice, a to za stylového doprovodu žesťového kvarteta Pardubičtí pozouneři. Vstupenky je dobré si předem rezervovat na tel. č. 734 489 277. Plné vstupné je 100 korun, snížené 50 korun.

Z hradu Potštejn. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Závěr prázdnin bude ve znamení Rychnovského jarmarkku

Už od pátečního odpoledne ožije Poláčkovo náměstí Rychnovským jarmarkem. Zahájí ho kapela Kalumet, přestávku koncertu vyplní pohádka a s Déčkem se vypravíte po 18. hodině na Cestu za poznáním. Vystoupí skupina historických pokusů a omylů Fext a přes jarmark projde po 20. hodině průvod účinkujících. Hlavní program dne zakončí kapela Imortela. Ten doprovodný nabídne po oba dny dětem lukostřelbu, dílny a v sobotu výstavu historických vozidel na zámku.

Sobotní program začne v 10.00 a zahájí ho středověká hudbě Řemdih. Návštěvníky potěší Divadlo Jójó pohádkou Sarka Farka, kejklíř Slávek, divadlo eMILLIon s kuplety a kramářskými písněmi a pravé poledne zpestří ukázka výcviku válečných koní. Nebude chybět ani šermířské vystoupení a ukázku výcviku dravců předvede sokolník. Několikrát za den dojde také na tance, a to dokonce i s ohněm, další pohádky a lákat budou na jarmark rovněž gladiátoři. Tak přijďte, určitě to bude stát za to.