Hradec opět ožije jazzem

Hudebníci ze čtyř kontinentů a dvaceti zemí světa se představí na 25. ročníku festivalu Jazz Goes to Town, který se uskuteční v Hradci Králové od 8. do 12. října.

Jazz Goes to Town - hudební festival v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta