Oficiální oznámení pro fanoušky slibuje ředitel festivalu Michal Thomes do konce dubna, s osudem letošního ročníku už je ale smířený. Věří ale, že s pomocí fanoušků festival přežije a očekávané hvězdné interprety se mu podaří do Hradce dostat příští rok.

Jak to v současné době vypadá s letošním ročníkem Rock for People? Vzala vám vláda svým plánem rozvolňování opatření naději?

Je to pro nás teď svízelná situace. Prohlášení, ve kterých se politici vyjadřují ve smyslu, že to s festivaly nevidí dobře, nás dostávají pod velký tlak. Jenže zatím to jsou pouze jejich domněnky, žádnou oficiální zprávu jsme nedostali. Nemůžeme festival zrušit z vlastní vůle. Zaplatili jsme kapelám zálohy a mohlo by se stát, že by některá řekla, že jsme festival zrušili bez oficiálního zákazu, porušili tím smlouvu a záloha jim dle smlouvy propadá. Potřebujeme oficiální vyjádření, podle kterého bychom se zařídili a mohli řešit i vypořádání se s umělci.

Dá se tedy říct, že se zrušením počítáte, ale z praktických důvodů čekáte na oficiální nařízení?

Asi to tak bohužel opravdu dopadne, ale všechny festivaly z těchto důvodu čekají na oficiální slovo od vlády. Když má umělec zálohu, tak vám ji buď vrátí, nebo nevrátí. Když vám ji nevrátí, tak po něm můžete chtít, aby vám zahrál někdy jindy. Pokud bychom ale zrušili festival v rozporu se smlouvou z vlastní vůle, mohly by kapely říct, že si zálohy nechají a jindy nezahrají.

Do kdy můžete s finálním rozhodnutím čekat?

Sami jsme si jako nejzazší termín určili konec dubna. Potom už by to bylo technicky nerealizovatelné. Vypadá to, že uspořádání festivalu nebude možné, ale protože to není oficiálně jasné, stále pracujeme tak, aby se případně uskutečnit mohl. Je to ale čím dál tím složitější a pomalu to přestává být i vzhledem k situaci v okolních státech udržitelné. Řekli jsme si, že 30. dubna to v každém případě rozčísneme.

Pracujete s variantou, že byste festival přesunuli na podzim jako to udělal třeba Majáles?

My o takové možnosti neuvažujeme. Některé festivaly určitě takovou cestou půjdou, podle mě je to ale stále riskantní. Když to nepůjde uspořádat v červnu, není zdaleka jisté, že v září už to půjde. Předpokládám, že vakcína tou dobou ještě nebude a to riziko, že se epidemie na takto ohromné akci znovu rozjede, si asi nikdo na triko nevezme. Myslím si, že ani ten podzim není úplně jistota. Pro náš typ festivalu je podzim navíc už dost rizikový kvůli počasí. Pro městský festival je září asi v pohodě, ale my jsme stanový festival, na který lidé jezdí jako na dovolenou a užívají si teplých letních nocí.

Jaký je tedy plán, pokud se červnový termín opravdu zruší?

Budeme chtít podstatnou část programu fanouškům nabídnout příští rok. Jasně se ukazovalo, že letošní program byl pro lidi zajímavý. Poprvé po 25 letech jsme měli vyprodáno a neradi bychom fanoušky, kteří se těšili na tento program, zklamali. Samozřejmě to ale také nebude úplně jednoduché, protože některé kapely už mají tou dobou v plánu třeba vlastní turné. Poskládat ten program úplně stejně se asi nepovede, ale se všemi kapelami jednáme o alternativách. Naší snahou je, abychom lidem, kteří si už koupili vstupenku, ten očekávaný zážitek nabídli, byť v jiném termínu.

Když se zeptám přímo na největší tahák letošního festivalu, jaká je šance, že přijedou Green Day do Hradce příští rok?

Komunikujeme s nimi a jejich postoj k nastalé situaci je velice vstřícný. Mám z toho pocit, že to obě strany berou tak, že jsme na stejné lodi. Není to ale přímo tak, že už by nám závazně slíbili účast v roce 2021. Sami teď ještě úplně neví, jestli letošní evropské turné zruší úplně. Je možné, že to dopadne jako s asijskou částí turné, kterou už odložili na příští rok.

Když tedy nebude možné letos uspořádat festival s fanoušky, uvažujete o nějaké online formě?

Mohla by to být nějaká náhražka, ale sami si uvědomujeme, že pouze velmi slabá. Festivaly jsou o živém zážitku, o jeho sdílení s kamarády a o atmosféře. Přiznám se, že když v té současné situaci sleduju nějaké streamy koncertů, že mi to vlastně nic moc neříká. Když hraje kapela v nějakém prázdném klubu bez diváků, nevydržím se na to dívat, protože mi to přijde takové divné a umělé. O tom, že bychom tímto stylem našim fanouškům aspoň nějaký zážitek zprostředkovali, přemýšlíme. Jde ale pouze o nouzové řešení, naše priorita jsou živé akce.

Co pro vás bude znamenat zrušený ročník ekonomicky? Je Rock for People v takové finanční kondici, že to ustojí?

Je jasné, že to bude velmi bolestivý a ztrátový ročník. Když zavřete hospodu na dva měsíce, utečou vám ty dva měsíce. Zatímco když připravujete festival, je to vlastně roční činnost, kterou směřujete do jediného víkendu, kdy se vám to celé zúročí. Na konci spočítáte, jak na tom jste a jestli vám to pokryje náklady. Stačí i špatné počasí, aby ta bilance najednou nebyla dobrá. Situace, kdy se to neodehraje vůbec, je úplný extrém. S napětím čekáme na záchranné programy, které nyní připravuje ministerstvo kultury. Podle těch zveřejněných parametrů bychom měli mít šanci dosáhnout na nějaké kompenzace, jak zásadní pomoc to ale bude, zatím nedokážu odhadnout. Doufám, že záchranné akce ministerstva kultury budou úspěšnější než to, co stát předvádí vůči OSVČ. Tam to vypadá, že se je stát snaží spíš zlikvidovat. Důležité bude i to, jak se k tomu postaví naši partneři. Doufám, že tak daleko, abychom zkrachovali, to nedojde. Bude to ale o hodně velké práci, abychom to období přežili a mohli pokračovat dál.

Mohou vám se záchranou festivalu nějak pomoct vaši fanoušci?

Určitě musíme jít tou cestou jako další festivaly a požádat naše návštěvníky, aby nevraceli vstupenky, ale nechali si je na příští rok. Já v tomhle trochu na fanoušky Rock for People spoléhám. Většina našich fanoušků na festival jezdí opakovaně. Myslím, že máme jejich důvěru v tom, že nás nepovažují za pořadatele, kteří se je snaží nějak odrbat a nemyslí na jejich blaho. Věříme, že v této těžké chvíli nás podrží. Ten systém je nastavený tak, že vybereme vstupné v předprodeji, ale rovnou ho do toho ročníku investujeme. Platíme reklamní kampaň, zálohy kapelám a podobně. Upřímně si myslím, že v Česku není jediný festival, který kdyby musel vrátit všechno vstupné, tak by to dokázal ustát.