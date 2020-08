Krajské město chce na novou výstavu muzea využít dotaci

Nová výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové by mohla být hotová na jaře, město vypsalo výběrové řízení. Vysoutěžený dodavatel zajistí do muzea stálé expozice včetně osvětlení, AV a IT techniky.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta