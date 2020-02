Letošní ročník festivalu Na jednom břehu rozprostře svůj program do třech termínů a míst.

V pátek 27. března v Biu Central nabídne koncert Dana Bárty a kapely Illustratosphere, pokračovat bude v pátek 24. dubna v Galerii Artičok výstavou koncertních fotografií Barky Fabiánové s názvem Silence of sound – hosty její vernisáže budou hudební publicista Jiří Moravčík a balkánská kapela Sarraf s uhrančivým zpěvákem Predragem Dorinjičem z Bosny. Vrchol festivalového programu pak nastane v sobotu 30. května – v letním kině Širák se uskuteční hudební, výtvarná a gurmánská slavnost, jejíž dramaturgie chce vzdát hold výjimečným ženám evropské hudební scény. Do Širáku dorazí Aneta Langerová, slovenští Korben Dallas, autorka a zpěvačka Lili Among Clouds, folkrockové trio Baskery ze Stockholmu, izraelská multiinstrumentalistka Liron Meyuhas, velké finále pak bude patřit patronce letošního ročníku, autorce a zpěvačce Lence Dusilové.

Art & Food

„Součástí festivalu bude opět celodenní Art & Food festival s hudební buskingovou scénou na Orlickém nábřeží, vydařený počin z loňského roku,“ doplňuje ředitelka festivalu Martina Součková.