Její letošní podoba je rozšířená o další místnosti a všechny jsou podle pořadatelů nadupané zajímavými exponáty.

Výstava potrvá do 15. září. V červnu a v září bude otevřená od pátku do neděle od 10 do 17 hodin, o prázdninách přibyde k otevíracím dnům ještě čtvrtek.