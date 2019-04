V loňském roce tehdejší koalice v čele s primátorem Zdeňkem Finkem vyškrtla Hip Hop Kemp z prestižního městského seznamu kulturních a společenských akcí Calendarium Regina. Důvodem byly podle Finka problémy s drogami a ničení městského majetku.

Po pouhém roce se festival do kalendáře nejvýznamnějších městských akcí vrátí. A s tím získá i výraznou finanční podporu.

„Hip Hop Kemp má podporu naší koalice,“ potvrdila Deníku náměstkyně primátora Věra Pourová, podle níž je v zájmu města, aby se areál letiště využíval.

V loňském roce navštívilo hiphopový festival kolem 16 tisíc lidí. Letos by chtěl pořadatel tento počet minimálně vyrovnat. „Věřím v takovou obrodu festivalu i díky tomu, že se snad stabilizuje situace s městem,“ řekl deníku Radek Maliník, který si jednání s novou koalicí na hradecké radnici zatím pochvaluje.

Na podzim Maliník přiznával, že si pohrává s myšlenkou přestěhovat Hip Hop Kemp do jiného města. „Byl jsem do toho tlačen přístupem bývalého vedení města. Nechci se z Hradce stěhovat, jsme tady už 16 let, dali jsme do toho spoustu energie a peněz,“ vysvětlil nyní.

Aby se festival do seznamu Calendarium Regina vrátil definitivně, potřebuje ještě souhlas zastupitelů. A ti určitě uslyší i hlas z druhé strany. „Hluk do ranních hodin i v pracovní dny, posprejovaná a znečištěná místa v okolí a zejména velký výskyt drog,“ vyjmenoval největší problémy spojené s festivalem předseda Komise místní samosprávy Poucho – Věkoše Zdeněk Petr, který přiznává, že možnosti má jen omezené. „S městem jsme o tom jednali, ale jsme jen poradní orgán, rozhodnutí je na vedení magistrátu,“ dodal Petr.

Podle současné náměstkyně pro kulturu Moniky Štayrové se loni bezpečnost provoz festivalu zlepšil. S tím souhlasí i její předchůdkyně Anna Maclová. Podpora je ale podle Štayrové s podmínkou. „Pokud by se objevilo velké množství problémů například s drogami, nemusela by naše podpora trvat věčně. Věřím ale pořadateli, že se s tím dokáže vypořádat,“ zakončila náměstkyně.