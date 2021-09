Dům byl slavnostně otevřen v sobotu 11. září v 15 hodin a první návštěvníci měli to štěstí, že je Kupkovým muzeem, zachycujícím celý jeho život a dílo, osobně provedla právě Eliška Havlová. Vedle reprodukcí obrazů, upozorňují exponáty na tvorbu spojenou s legiemi a I. světovou válkou, protože František Kupka nebyl jen skvělý malíř, ale také velký vlastenec. Při prohlídce je však třeba obrátit pohled i vzhůru ke květinovému vzoru na deskovém stropě, který byl replikován a tvoří zajímavou součást prohlídky. Poslední místnost nabízí možnost k relaxaci a zároveň k poučení a tvůrčím aktivitám.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.