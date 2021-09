/FOTOGALERIE/ Léta dospívání dnes světově proslulého malíře Františka Kupky připomněla přesně v den 150. výročí jeho narození ČT ART. Ve čtvrtek 23. září uvedla snímek Natálie Císařovské Francek. Natáčel se i v Kupkově rodišti v Opočně a Dobrušce.

Natáčení filmu Francek - hraného dokumentu o životě malíře Františka Kupky. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Snímek vypráví o tom, co prožíval mladý František Kupka, než se stal světoznámým malířem a o době jeho dospívání. „Film mapuje období zhruba patnácti až osmnácti let Františka Kupky, kdy byl v učení u sedláře Šišky. Poté mu starosta Dobrušky Archleb nabídl, že mu zaplatí studium kresby kružnic u profesora Studničky, a film končí právě Kupkovým odchodem do jeho učení," uvedla producentka Gurufilmu Kateřina Traburová.