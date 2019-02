Královéhradecko, Trutnov - Světově proslulý fotograf ROBERT VANO nedávno zaštítil výběr snímků z fotoexpedic do putovní expozice Od Sahary po Himaláj. Ve čtvrtek se osobně zúčastnil jejího slavnostního uvedení ve výstavním sále městského úřadu v Trutnově.

Proč podporujete právě výstavu cestovatelských snímků?

Jsem mimo jiné také lektorem na Fotoinstitutu v Praze, kde se sdružuje spousta různých fotografů. A tihle cestují. Takže když potřebují, rád je podpořím, protože sám už nikam nejezdím. Jen tam, kam jede pendolino.

ROBERT VANO* uznávaný módní a reklamní fotograf

* slovenský rodák s americkým pasem

* momentálně žije v Praze

* proslul černobílými portréty a akty

* spolupracuje se světovými značkami

* v sobotu 5. května slaví sedmdesátiny

Čím vás autoři expedičních snímků oslovili?

Obdivuju je. Je super, že jedou třeba na Saharu nebo do Himalájí, já už bych nejel. To není jen o tom, že vznikne krásná fotka, ale je to dřina. Nebo třeba takový Honza Šibík: jde fotit válku. Pro mě je to hrdina, já bych měl strach. Takže když dělá někdo něco jiného, co já nedělám, rád to podpořím. A víte proč ještě? Pokud dnes neděláte akty nebo snímky známých lidí, nedosáhnete takového úspěchu. Málokdy vidíte v televizi, že by pozvali někoho, kdo fotí kola, přírodu, molekuly, bakterie nebo tak něco. Ještě možná tak válečné fotografy, protože lidi zajímá strach.



Při vernisáži jste se zdravil s trutnovskými fotografy, například se známým krajinářem Jiří Havlem. Vídáte se?

Pana Havla jako fotografa znám, jeho snímky a jeho práci. S nikým z Trutnova se ale běžně nevídám. Já se s nikým nesnesu víc než hodinu, jako většina jiných kolegů. Každý fotograf totiž má rád svoje fotky. A dva fotografové spolu dlouho mluvit nemůžou, protože vlastně nemají o čem.

Jak to, že nemají o čem?

Každý si myslí, že to dělá líp než ten druhý. A obráceně. Takže se nestává, že já bych šel na výstavu nějakého fotografa, nebo on na moji. Já tam, když tak, půjdu v pondělí ráno, když mě nikdo neuvidí. Ale potkáme se u třetí osoby, když nás někdo pozve třeba na otevření sardinkových krabiček na Zličíně. Tak je tam třeba Saudek a já, takže se potkáme. Víme o sobě, ale že bychom se navštěvovali, to ne.



Překvapilo vás, kolik lidí si přišlo v Trutnově poslechnout vaše vyprávění?

Vždycky mám strach, že nikdo nedorazí. Ale většinou přijde hodně lidí, takže mám radost a zároveň mě to vždy překvapí.

Od Sahary po HimalájPutovní výstava velkoformátových snímků z fotoexpedic do různých koutů světa. Pořádá Fotoinstitut.cz pod vedením Heleny a Andreje Macenauerových. Expozice je v přízemí městského úřadu v Trutnově přístupná ve všední dny, vždy od 8 do 17 hodin. Potrvá do 15. června.