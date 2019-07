Děti pod vedením specialistů v čele s úspěšnou zpěvačkou, která pochází ze Rtyně v Podkrkonoší, sbíraly užitečné zkušenosti a poznatky i z jiných oborů. Týdenní kemp završilo vystoupení účastníků před trutnovským Uffem Česko zpívá jinak, při kterém koncertovali také mladý zpěvák Jan Bendig a Kamila Nývltová.

"Dělali jsme kemp poprvé a jsem opravdu nadšená," měla Kamila Nývltová pozitivní dojmy. "Dokázali jsme skloubit více činností. Zpěv, tanec, divadlo, ale i základy toho, jak pózovat před foťákem nebo vystupovat před kamerou," dodala.

Kempu se zúčastnilo třicet dětí. Kapacita byla plná. "Přijímání přihlášek jsme museli zastavit, zájemců bylo více než volných míst. Lidé nám volali i v průběhu kempu, jestli máme druhý turnus, chtěli přijet. Netroufali jsme si vzít více dětí, to už bychom se nemohli všem dostatečně věnovat," vysvětlila.

Na hudebním kempu narazila na talentované děti, které mají předpoklady být úspěšní. "Umím si představit, že budou jednou profíky, protože když vejdou na pódium, tak jim patří. Ale jsou i děti, které potřebují vypilovat a pracovat na sobě. Snažím se jim vštípit, aby se nevzdávaly, a přestože nejsou třeba tak talentované nebo jim hned nejde tanec nebo zpěv, mají pořád makat a nevzdávat se," řekla muzikálová hvězda.

Po úspěšné letošní premiéře bude kemp Česko zpívá pokračovat i příští rok. "Jdeme do toho znovu, protože jsme si to užili. Už máme zarezervovaný termín v Radvanicích, bude to prvních deset dnů v červenci," potvrdila zpěvačka Kamila Nývltová.