Je známý další vítěz televizní Eurovize – o víkendu vyhrála švédská zpěvačka Loreen, která soutěž ovládla už podruhé. Česka kapela Vesna skončila na desátém místě. A jaká je vlastně česká stopa v této populární soutěži? Víte, že se jí v roce 1968 účastnil Karel Gott, který ovšem tehdy nezastupoval Československo? A že místo Lenky Filipové, která nedostala povolení vycestovat, soutěžila v roce 1988 dnes světově známá Celine Dionová? Vyzkoušejte si kvíz Deníku.

Skupina Vesna. | Foto: ČTK

K dalším českým interpretům, kteří se soutěže zúčastnili, patří kapela Kabát (Helsinky 2007), Tereza Kerndlová (Bělehrad 2008), Gipsy.cz (2009), Marta Jandová & Václav Noid Bárta (Vídeň 2015), Gabriela Gunčíková (Stockholm 2016), Martina Bárta (Kyjev 2017), Mikolas Josef (Lisabon 2018), skupina Lake Malawi (Tel Aviv 2019), Benny Cristo (Rotterdam 2021) a We Are Domi (Turín 2022).

A kdo je vlastně Vesna? Jedná se o šestičlennou dívčí skupinu hudebnic z pražské konzervatoře Jaroslava Ježka, která v prvním semifinále uspěla v hlasování posluchačů s písní My Sister’s Crown. Pod textem zpívaným v češtině, ukrajinštině, angličtině a bulharštině jsou podepsány Patricie Kaňok Fuxová, Tanita Yankova a Kateryna Vatchenko.

Zdroj: Youtube

„Jsme vděčné, že můžeme právě my reprezentovat Českou republiku. Budeme se v našem vystoupení snažit o to, abychom vzdaly hold nejen Ukrajině, které je letošní Eurovize věnovaná, ale i českým tradicím, které mohou být pro svět originální,“ svěřila se před odletem do Liverpoolu, kde se letošní show koná, frontmanka Vesny Patricie Kaňok Fuxová.

Z domácích interpretů zatím v soutěži nejdál došel již zmíněný Mikolas Josef, který před pěti lety dosáhl ve finále na šesté místo.

