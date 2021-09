Filmový festival Rychnovská osmička uvede nový dokument o Kunderovi

Festival amatérských filmů Rychnovská osmička opět zamíří do rychnovského kina, a to ve dnech 24. až 26. září. Festival je prostorem pro vzájemná setkávání nadšených filmařů bez ohledu na věk a úroveň znalostí. Je určen jak autorům, tak obyvatelům Rychnova nad Kněžnou i okolních měst, kteří se nespokojí jen s komerční kinematografií. Do letošní soutěže bylo zaregistrováno celkem 95 filmů ze tří evropských zemí v celkové délce 985 minut.

V pátek začíná už 60. Rychnovská osmička. | Foto: Deník

Projekce jsou naplánovány na pátek odpoledne a celou sobotu a organizátoři slibují, že se bude na co dívat. Letošní ročník Rychnovské osmičky vyvrcholí v neděli 26. září vyhlášením výsledků a předáváním tradičních ručně paličkovaných krajek pro autory nejlepších filmů. Svojí cenou podpořil soutěž i režisér Tomáš Magnusek, který shodou okolností sehrál malou roli v jednom ze soutěžních filmů. Páteční večer je zadán pro režiséra Miloslava Šmídmajera, který exkluzivně v Rychnově nad Kněžnou uvede v předpremiéře svůj celovečerní dokument Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti. Všechny projekce a doprovodné akce v kinosále Společenského centra budou zdarma přístupné široké veřejnosti.