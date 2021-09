Uskutečnila se zde totiž republiková před-před-předpremiéra a nebyla to náhoda. V dobrušském krytém bazénu a areálu koupaliště se natáčely důležité obrazy tohoto filmu, v němž své umění dokazuji herečtí bardi Rudolf Hrušínský, Jan Přeučil, Luděk Sobota a Jiří Krampol, v závěru také Ladislav Frej. Ve snímku Tomáše Magnuska se navíc mihnou i místní „herci“, a tak bylo předem jasné, že právě oni si projekci nemohou nechat ujít.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.