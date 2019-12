Všichni z nás otočili kalendář na poslední měsíc tohoto roku a s ním nastal ten každoroční shon. Zkuste si od něj na chvíli oddechnout a odreagovat se.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

„Adventní dny by neměly být jen o těch všech povinnostech, ale je to i doba, ve kterém by si měl každý z nás najít chvíle, které stráví s těmi, na které neměl během celého roku čas, nebo jim ho věnoval hodně málo. Na akcích, které pro vás celý rok připravovaly spolky Doteky naděje, z.s. a Senioři ČR z.s., Městská organizace Dobruška jsme si společně užili spoustu příjemných chvil a zážitků a dnes pro vás máme pozvání na poslední akci tohoto roku.