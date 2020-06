V pondělí 22. června si Francek odbude premiéru v pražském kině Bio Oko, ale zatím jde pouze o soukromou projekci pro pozvané. Do měsíce od této premiéry by pak Francek měl zamířit také na východ Čech.

"Chceme film promítnout v Dobrušce, Opočně i Jaroměři, kde jsme natáčeli," prozradila kreativní producentka Gurufilmu Kateřina Traburová.

Jak říká, snímek vypráví o tom, co prožíval mladý František Kupka, než se stal světoznámým malířem a o době jeho dospívání: „Film mapuje období zhruba patnácti až osmnácti let Františka Kupky, kdy byl v učení u sedláře Šišky. Poté mu starosta Dobrušky Archleb nabídl, že mu zaplatí studium kresby kružnic u profesora Studničky, a film končí právě Kupkovým odchodem do jeho učení."

Pro představitele hlavního hrdiny Vojtěcha Hrabáka byl Francek zatím jeho největší filmovou rolí. „Nejtěžší pro mě zatím bylo asi prodírání křovím a trny a koupání se v lomu na začátku podzimu, což také nebylo úplně nejpříjemnější,“ svěřil se loni při natáčení v rodném domku F. V. Heka v Dobrušce.

Zdroj: Deník/ Jana Kotalová

Ve výběru herců podle něho hrálo roli nejspíš nejen to, jak podobní jsou reálným postavám, ale také jejich ochota nebo schopnost šplhat po stromech, spát v jeskyni či se půlroku nestříhat. Zda přijmout nabídku se dlouho nerozmýšlel. „Hned jsem si nechal poslat scénář a jakmile jsem si ho přečetl, měl jsem jasno, že to chci dělat. Zaujaly mě silné básnické obrazy a scénář je hrozně hezký,“ dodal Vojtěch Hrabák.

Režisérka Natálie Císařovská si ho vyhlédla pro jeho zajímavé charisma v divadelní inscenaci, v níž hrál ducha feťáka.

A proč se rozhodla natočit film právě o Františku Kupkovi? „Patří asi k mým nejoblíbenějším malířům a zajímaly mě nejen obrazy, ale i jeho život. Jeho peripetie, odkud pocházel, co předcházelo tomu, co dnes můžeme vidět v galeriích,“ vysvětlila režisérka.

Franckovu múzu, oživlou sochu Plačící žena od Matyáše Bernarda Brauna hraje Tereza Hofová, známá například z filmu Domestik, ze seriálů Já, Mattoni nebo Dáma a král.

Filmaři zavítali také do Nového Města nad Metují. V jaroměřském souboru Vrchlický pak našli adepty do vedlejších epizodních rolí a komparzu. Ve filmu se však objeví i komparzisté z Dobrušky, Opočna a okolí.

Scénář vznikal na základě korespondence Kupky s Josefem Svatoplukem Macharem.

„Šla jsem do archivů a tam jsem zjistila, že Machar byl jedním z mála Čechů, s nimiž si Kupka dopisoval. Docela hodně se mu svěřoval a ve vzpomínkách se vracel do Dobrušky, Opočna, Jaroměře. Sice tyto vzpomínky byly dost stručné, ale se scénáristou Vojtěchem Bohuslavem jsme se do jeho příběhu začali více ponořovat a společně jsme si představovali, jak to asi mohlo být. Hodně jsme jezdili tady po obhlídkách a nasávali jsme do sebe atmosféru východních Čech, podhůří Orlických hor. Krajina je tady magická," dodala Natálie Císařovská.

Nejvíc ji prý bavilo, že se natáčelo na autentických místech, kde Kupka opravdu byl.