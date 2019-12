/FOTOGALERIE/ Více než půlhodinová autogramiáda a během ní desítky podpisů, společných fotografií i selfíček předcházely v neděli 15. prosince v Dobrušce republikové předpremiéře nové české pohádky Zakleté pírko režiséra Zdeňka Trošky.

Zdeněk Troška se v Dobrušce představil jako režisér i jako kmotr (snímek z autogramiády). | Foto: Dana Ehlová

Úspěšný režisér s sebou do Dobrušky přivezl kvarteto mladých herců - Saru Sandevu, Šárku Vaculíkovou, Petra Urbana a Antonína Maška, které obsadil do rolí v nové pohádce. O Zakletém pírku Zdeněk Troška řekl: „Je to moje devátá pohádka a zároveň sedmnáctý film natočený v jižních Čechách.“ Zároveň dodal, že natáčení probíhalo od května do června v okolí Hoštic, takže se jedná o pozdrav léta. V našich kinech pohádka poběží od 2. ledna.