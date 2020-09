Koncert se uskuteční v neděli 13. září od 17 hodin v kostele sv. Václava. Úvodním slovem provede vystoupení Jiří Vejvoda.

Desátý ročník festivalu potrvá až do 1. listopadu. Nabídne špičkové české i zahraniční interprety v oblasti klasické hudby, symfonický orchestr i crossoverové projekty. Reflektováno bude 700. výročí města Dobrušky. Další koncert zamíří do kostela sv. Máří Magdalény v Deštném v Orlických horách, a to 19. září.