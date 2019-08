/POZVÁNKY/ V zámecké galerii v Častolovicích je k vidění výstava obrazů a závěsných keramických talířů akademického sochaře Pavla Charouska. Ten působí i v Kanadě.

Zámek v Častolovicích | Foto: www.castolovice.info

Za historií radiotechniky

V Častolovicích do konce září: Na konci letošního června se otevřelo v nových prostorách v budově naproti radnici Muzeum Častolovicka. To zároveň představilo první výstavu věnovanou historii radiotechniky. Spolek přátel Častolovicka, který muzeum provozuje, zve k jejímu zhlédnutí až do konce září. Přístupná je vždy o víkendu od 10 do 16 hodin nebo po telefonické dohodě se členy spolku i v jiných dnech. Expozici připravili sběratelé Milan Línek mladší a Michal Hons.