Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se oba manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu peníze udržet. Brilantní fraška se s obrovským úspěchem hrála po celém světě a o jejím autorovi napsal recenzent londýnského Daily Telegraphu: „Ray Cooney je často lepší než Fey-deau… je to národní poklad.“ Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová a další známí herci.

Mana míří do Vamberka s komedií Jméno

Vršovické divadlo Mana přiveze do Vamberka svoji inscenaci s názvem Jméno. Vtipná, krutá, dojemná i chytrá komedie o mužích, ženách a jejich vztazích. Úspěšný čtyřicátník Vincent očekává narození prvního potomka. Zrovna se dostavil na opulentní večeři, kterou ve svém bytě pořádá jeho mladší sestra se švagrem. K ukrácení chvíle poslouží radostný bombový útok na Vincenta v podobě otázek stran jeho otcovství a jména dítěte. Představení se Vamberku je na programu ve středu 5. června od 19 hodin. Vstupné je 300 korun.

Odpoledne s Františkem Kupkou a pohádková cesta

Město Opočno zve na akci u příležitosti vzpomínky na opočenského rodáka, malíře Františka Kupku. V sobotu od 13 do 17 hodin jsou pro děti i dospělé připraveny výtvarné dílny, soutěže, skákací hrad, burza vyřazených knih, výstava makrofotografií či fotokoutek. V galerii na chodníku si budete moci prohlédnout knižní ilustrace Jana Zrzavého. Ve výstavní síni Františka Kupky a Luboše Sluky bude otevřen dětský výtvarný koutek. Od 13 hodin vystoupí skupina ZUŠ Opočno My vám taky a od 15 hodin Jiří Kárník band. Během odpoledne bude předán výtěžek sbírky rodičům Janičky, která trpí mozkovou obrnou. V horní části zámeckého parku bude od 13.30 do 15 hodin otevřena Barevná pohádková cesta nejen pro seniory. Startovat se bude u brány do parku z Kupkova náměstí. Pohádkovou cestu pořádá Svaz tělesně postižených, místní organizace Opočno. Po celou dobu je zajištěno občerstvení.