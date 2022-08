Byl to právě on, kdo výpravu dobrušských ochotníků do Prahy inicioval, a pomyslně tak dle svých slov navázal na F. A. Šuberta, prvního ředitele Zlaté kapličky, který prý do metropole vypravoval dokonce vlaky příznivců Thálie.

Jevištěm pro historickou veselohru o dvou dějstvích se stala dominanta Valdštejnské zahrady - sala terrena, monumentální otevřená stavba s nádhernou freskovou výzdobou, dokončená roku 1629, jež neměla v době svého vzniku v palácových zahradách obdoby. Hrát v takovém prostředí je něco naprosto mimořádného a herci si toho byli vědomi.

Autor i režisér hry volně inspirované skutečnými událostmi Jiří Raichl mohl být, a skutečně také byl, s předvedenými výkony nadmíru spokojen. Své role, ať velké či malé, si užili úplně všichni a téměř zaplněné hlediště, v němž nechyběl například senátor Pavel Fischer, se výborně bavilo. Celkový dojem samozřejmě umocnila už zcela rutinní podpora divákovi „neviditelného“ technického personálu.

Hra měla oficiální premiéru 5. října 2020 a v senátní zahradě se její příběh uzavřel. Oficiální derniéra „orlíčků“ dopadla na výbornou a před všemi bez výjimky je třeba hluboce smeknout klobouk.