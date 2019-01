Rychnovsko /POZVÁNKY/ - Opočno - Do konce měsíce je v Informačním centru Opočno k vidění výstava Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. Představuje minulost, současnost i možnou budoucnost bývalého mlýna v Českém Meziříčí.

Vizualizace zamýšlené podoby Hrnčířova mlýna. | Foto: vizualizace: SOPVČ

Turnaj ve hře Gobbit

Týniště nad Orlicí - Přijďte si ve čtvrtek od 13 do 14.30 hodin zahrát a procvičit postřeh a rychlost do Domu dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí. Odehraje se tam turnaj ve hře Gobbit, do níž zájemce na místě zasvětí. Startovné je 20 korun.

Mladí výtvarníci vystavují v Kině 70

(do 31. ledna) Do konce ledna jsou v málem sále Kina 70 v Dobrušce k vidění práce žáků výtvarného oboru místní základní umělecké školy. Každý z tvůrců zpracovával po svém téma „hlava“.

České Pompeje ukrývaly odkazy z dávných dob

(do 27. února) Hrad Vízmburk nad Havlovicemi u Červeného Kostelce představuje nová výstava v muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách. Nese podtitul české Pompeje. Hrad byl totiž ztracený pod nánosy kamenné suti a zeminy. Po staletí tak skrýval poklady a doklady o dávném životě na tomto sídle.