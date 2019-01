Rychnov nad Kněžnou - Moje nejmilejší kniha nic originálního, řeknete si. Podobá se akci Kniha mého srdce (KMS). Vtip je v tom, že Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou vyhlásila anketu, v níž odpovídaly děti, proč se jim jejich NEJ kniha líbila.

Vítěze soutěže vybrala porota složená z učitelky a knihovnic, a měla to těžké. Proto nakonec nejlepších 30 odpovědí vylosovala z klobouku. 24. 6. byly v knihovně předány ceny šesti výhercům: Adéle Krištufové, Karolíně Ulčové, Janu Polívkovi, Monice Kunové, Janě Moravcové a Tomáši Markovi. Prémii za nejvtipnější odpověď: „Je to hrozně napínavá kniha, tak jsem se do ní začetl, že jsem prošvihl Comeback, a to je vážný.“ získal Michal Ehl.

Knihovna chtěla navázat na KMS, ale výběr ze 100 titulů ve 2. kole by byl pro děti obtížný, protože mnoho z nich je určeno dospělým. Proto děti mohly soutěžit o knižní ceny za zajímavé odpovědi.

Při probírání odpovědí – díky tradiční dobré spolupráci se školami se jich sešlo 369 – byla jejich výpovědní hodnota zajímavá a místy dojemná. Upřímné „Jinou jsem nečetl“ je alarmující a opakovalo se několikrát. Zato potěší: „Díky knize, která mě neskutečně nadchla, jsem se opět vrátila ke čtení. Doufám, že brzy objevím další skvělé knihy.“ Také odpověď: „Četli jsme ji s tátou…“ nebo: „Mám ji rád, vyprávěla mi o ní maminka.“ jsou inspirující pro rodiče. Nejlepším dárkem, který nic nestojí, je pro dítě společně strávený čas a na to jsou prázdniny ideální. (iv)

Knihy, které dostaly nejvíce hlasů:

Robinson Crusoe -16x

Harry Potter – 13x

Povídání o pejskovi a kočičce 10x

Staré řecké báje a pověsti -9x

Babička 8x

Bylo nás pět 6x

Děti z Bullerbynu 6x

Honzíkova cesta 6x

Letopisy Narnie 6x

Jak krtek ke kalhotkám přišel 5x

Už zase skáču přes kaluže – 5x

Eragon 4x

Eldest 4x

Kytice 4x

Stmívání 4x