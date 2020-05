Oficiální provoz nového centra umění Luxfer Open Space bude v pátek večer v 19 hodin zahájen v jihozápadní křídle Steidlerovy kovárny v České Skalici výstavou známé skupiny Rafani.

Barokní kovárna v České Skalici se proměňuje. | Foto: (kr)

Několik let nevyužívaný a chátrající objekt v sousedství Muzea Boženy Němcové v České Skalici tak dostává do svých žil novou krev v podobě projektu Luxfer Open Space - prostor pro současné umění, který mají ve své režii provozovatelé zdejší Galerie Luxfer. Jejich hlavním cílem je pod jednou střechou prezentovat aktuální umělecké trendy. Stávající Galerie Luxfer by se do přízemí barokní kovárny měla přemístit do dvou let z Riegrovy ulice, kde působí už deset let.