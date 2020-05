"Jako děcko jsem do autokina chodil, měl jsem to vždycky rád," tvrdí starosta Čermné nad Orlicí David Joska.

Uvítal proto nápad Honzy Duška, který se už před Velikonocemi snažil zpestřit stav nouze rozjetím autokina. Jenže dostával jen zamítavá stanoviska. A to i tehdy, kdy už jinde v Česku autokina povolení dostala. Nyní se konečně dočkal. A díky vstřícnosti starosty Davida Josky ožije promítáním právě legendární autokino v Čermné nad Orlicí.

Věří, že autokino bude mít úspěch

"Naposledy promítalo v roce 2005. Předpokládám, že se tehdy autokino uzavřelo hlavně z ekonomického hlediska. Začaly se otvírat Cinestary, multiplexy a lidi to začalo táhnout spíš tam. Ale také to bylo určitě i technologií, kdy se z optiky přecházelo na digitální vysílání. Myšlenka na znovuoživení mi přišla skvělá a věříme, že autokino bude mít úspěch. Co mám zprávy, tak místní obyvatelé jsou nadšeni. Řešili jsme s krajskou hygienickou stanicí také to, že bychom umožnili i lidem, kteří by přišli pěšky, sledovat film v třímetrových rozestupech z lavičky. To nám ale bohužel z hlediska epidemiologického nebylo dovoleno," poznamenává David Joska.

V posledních letech jsou přitom kina pod širým nebem nejen na Rychnovsku opět v kurzu. K příznivcům autokina patří i Jaroslav Rousek: "Jsem rodák z Čermné. V roce 1974 jsem byl s rodiči žigulikem na filmu Noc na Karlštejně. Úžasný zážitek pro dvanáctiletého kluka. Jsem rád, že se kino opět otevřelo."

Tento čtvrtek večer promítne čermenské autokino snímek Rocketman, v pátek komedii Po čem muži touží a v sobotu si přijdou na své i děti, kterým bude věnovaná pohádka Jak vycvičit draka 3. Vstupenky lze pořídit přes Ticketportál za 210 korun za automobil, do areálu se jich vejde až 120. Vstupenky se začaly prodávat v pondělí, v úterý už byly na čtvrteční a páteční představení vyprodané.

V Pardubickém kraji to šlo hned

"Nevím, proč to nyní šlo. Asi proto, že se opatření rozvolnila," míní Honza Dušek, který už dříve získal povolení pro provoz autokina v Pardubickém kraji. Tam ale nepromítá. "Požádal jsem o povolení na truc, chtěl jsem hradecké hygieně ukázat, že to všude jinde jde, jenom tady ne. Nakonec to tady dopadlo, i když pozdě. Myslím, že to mělo význam v půlce dubna kolem Velikonoc, kdy lidé byli zavření doma, nikam nemohli. Teď to trochu smysl ‚ztrácí', a i proto nejsem úplně nakloněný tomu promítat nějak extra pravidelně. Třeba bychom udělali dvě představení v průběhu léta," vysvětluje.

Jestli tedy autokino pojede i nadále, se zatím neví. "Bude záležet na tom, jak se dohodneme s panem starostou Čermné. Musíme to vyhodnotit. Dělat dnes kino, není zrovna ‚vejvar' roku," dodává.

Opatření pro provoz autokina:



1) Auta, se budou řadit podle velikosti, malá dopředu, velká dozadu. Platí zákaz vystupování z auta. Pro návštěvníky nebudou v areálu k dispozici toalety.



2) Zvuk do automobilu bude přenášený silnou zvukovou aparaturou, bude nutné alespoň částečně stáhnout okénko.



3) V autě mohou být maximálně dva lidé. V případě, že nejsou členy jedné domácnosti, na vlastní zodpovědnost by měli mít zakryté dýchací cesty.



4) Auta musí dodržovat minimálně 2 metry rozestupy.



5) K dispozici nebudou odpadkové koše, případné odpadky si návštěvníci odvezou a zlikvidují mimo areál autokina.



6) V případě opakovaného porušení pravidel si pořadatel vyhrazuje právo návštěvníka vykázat z areálu bez náhrady.



7) Pořadatelé budou viditelně označení reflexními vestami a vybavení patřičnými ochrannými prostředky (roušky, rukavice, apod.)



8) Při vjezdu do areálu je třeba se prokázat platnou vstupenkou z Ticketportalu.



9) V areálu bude možnost prostřednictvím drive-in okénka zakoupit si základní originálně zabalené nápoje a originálně zabalené pochutiny.