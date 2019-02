Hudební a taneční večer, který se bude odehrávat za hudebního doprovodu skupiny KOPLAHO BAND, zpestří sbor Carmina.

Každý ročník plesu Rychnovského dětského sboru je svým tématem originální. Své účastníky přenesl například na Divoký západ, do muzikálu, do časů renesance, ale třeba i do Egypta nebo na Severní pól.