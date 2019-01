Opočno – Rozhovor s uměleckým vedoucím souboru Barocco sempre giovane Josefem Krečmerem.

Koncertní sezonu Opočno hudební 2010 zahájí slavnostním koncertem v úterý 18. května v 19.30 hodin v sále Kodymova národního domu komorní soubor Barocco sempre giovane s dvěma vynikajícími sólisty - laureátem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2009 fagotistou Václavem Vonáškem a jeho neméně úspěšnou manželkou, houslistkou Janou Vonáškovou – Novákovou.

Komorní soubor Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) nadchl Opočenské publikum už na podzim, kdy zde vystoupil s houslistou Václavem Hudečkem a klavíristkou Jaroslavou Pěchočovou.

Uměleckým vedoucím a zakladatelem souboru je JOSEF KREČMER, violoncellista, který během svého působení na pardubické konzervatoři vychoval celou řadu vynikajících hudebníků. Letos oslaví Barocco sempre giovane své páté narozeniny.

Jak vzpomínáte na začátky v roce 2004?

Po celou dobu mého působení na konzervatoři v Pardubicích jsem věnoval kromě hry na violoncello velkou pozornost komorní hře. Moji studenti byli v minulosti dokonce tak úspěšní, že obdrželi od Menuhinovy nadace pozvání k účinkování na koncertech ve Francii, kam jsme pak jezdili několik let pravidelně. Dokonce jsme sestavili orchestr s mezinárodní účastí, který pak koncertoval v Théâtre des Champs-Élysées v Paříži pod vedením samotného sira Yehudi Menuhina! To vše bylo moc pěkné – spousta práce a organizačního úsilí, ale výsledek vždy stejný - když se ansámbl konečně po těch několika málo letech sehraje, studenti opustí školu a začíná se zase znova!



Před několika lety se mi opět podařilo sestavit na konzervatoři komorní soubor z velmi nadaných a pro muziku zapálených mladých lidí, kteří projevili přání pokračovat ve společném muzicírování i po ukončení studia, ovšem na zcela profesionální úrovni.

Čtyři členové souboru pocházejí ze zdejšího kraje – houslista Vít Chudý a violoncellista Jan Zemen z Rychnova, kontrabasista Jan Prokop z Opočna a varhaník a cembalista Pavel Svoboda z Valu u Dobrušky.



Tak tedy vniklo Barocco sempre giovane - soubor, který dnes účinkuje na koncertech u nás i v zahraničí a je ozdobou mezinárodních hudebních festivalů (např. Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Brno, Nitrianska hudobna jar, The Ohrid Summer Festival, IMusicFest of George Lobkowicz atd.)

Kritici nešetří chválou - brilantní výkony a zároveň úžasné nadšení

a vitalita. Jak to cítíte vy?

Nic než tvrdá práce (asi otřepaná fráze, ale jinak to nejde!), ale také chuť a snaha dělat to co nejlépe a třeba trochu jinak než konkurence.

Spolupracujete s významnými sólisty. Jak se „nacházíte“ – kdo koho?

Hned v začátcích nám hodně pomohla spolupráce s renomovanými umělci. Zajistili jsme si tím jistou publicitu a pro pořadatele koncertů to byla garance kvality. Například jen s Václavem Hudečkem jsme už odehráli více než 60 koncertů.

Jak se „nacházíme“? To je vzájemné. Velmi si vážíme spolupráce s umělci, kteří mají co sdělit, vždy nás to obohatí. Naopak pro ně je vždy inspirující spolupráce s mladým a neopotřebovaným orchestrem. Ještě se nestalo, že by někdo nepřijal pozvání k společnému koncertování s BSG!!!

V Opočně vystoupíte 18. května s fagotistou Václavem Vonáškem a houslistkou Janou Vonáškovou – Novákovou, oba patří ke špičkám hudební scény. Jak se vám společně hraje?

Václav Vonášek mne zaujal poprvé v roce 2002. Doprovázel jsem ho na Pražském jaru ještě jako koncertní mistr Komorní filharmonie Pardubice a již tehdy jsem pochopil, že se jedná skutečně o světovou špičku ve svém oboru.

Neméně výraznou osobností je i jeho manželka Jana. Společné koncertování BSG s oběma „Vonášky“ začalo už v roce 2008.

O dva dny později, ve čtvrtek 20. května ve 20 hodin, vystoupíte v sále ČNB v Praze na koncertu 65. mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Program pražského koncertu bude shodný s tím opočenským?

Ano, koncert v Opočně bude předpremiérou našeho „pražskojarního“ debutu.

V Opočně jste hráli už na podzim 2009. Jaké bylo publikum a jak se do Opočna těšíte?

V Opočně jsme hráli již několikrát, pokud se nemýlím, tak poprvé v květnu roku 2005. Publikum bylo vždy báječné, takže se i tentokrát těšíme velmi!!!

Dana Marková