Díky němu ožije na pět dní kukské údolí a jeho okolí ve víru ctností a neřestí. Návštěvníci se nově podívají do běžně nepřístupného 2. patra hospitálu na půdu, která bývala posledním místem rozloučení se životem umírajících pacientů hospitálu. Zpřístupněn bude zapomenutý pramen léčivé vody, který se nacházel nad již zaniklým Domem filozofů. Festival zavede diváky také do Hradce Králové, Smiřic, Jaroměře či na Starý Ples.

Nejen Braunovy Ctnosti a Neřesti, dílo proslulého sochaře, najdou diváci v tématech představení i koncertů, ve výtvarných dekoracích areálu i novém festivalovém baru. Geisslers Hofcomoedianten uvedou v sobotu 24. srpna premiéru inscenace Jedem s medem!, která vznikla v rámci projektu „Socha loutkou – divadelní park“.

Jeho hlavním výstupem bude vznik Galerie loutek v divadelním prostoru Comoedien-Haus v Kuksu. Základ expozice tvoří loutky Jiřího Nachlingera podle cyklu soch Ctností a Neřestí Matyáše Bernarda Brauna, které se představí v inscenaci. Projekt inicioval profesor Stanislav Bohadlo ve spolupráci se spolkem Theatrum Kuks. Inspirací projektu byl zápis českého loutkářství na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Baroko není jízda na mrtvém koni

„Ctnosti a neřesti se budou prát o lidskou duši v řadě festivalových bodů programu. Ať v zahajovacím představení celého festivalu – Tři ženy a zamilovaný lovec – o významné osobnosti českého barokního malířství Petru Brandlovi, nebo v loutkovém Faustovi, jehož opulentní inscenaci přiveze hradecké divadlo DRAK, či cenami ověnčené mysteriózní opeře Deník zloděje pražského divadelního spolku Masopust na motivy veršů Bedřicha Bridela, od jehož narození letos uplynulo 400 let. Mojí osobní největší radostí letošního programu je velké množství vystupujících mladých umělců inspirujících se barokem. Je to známka toho, že baroko není jízda na mrtvém koni a má co říct i v době současné. Moc bych si přál, aby si toto mysleli i festivaloví návštěvníci po zhlednutí jakéhokoliv bodu našeho bohatého programu, který v rámci pěti dní čítá 35 položek,“ komentuje festivalové téma umělecký ředitel festivalu Petr Hašek.

Objevování nových míst v hospitálu

Posláním festivalu je kromě kulturního oživování Kuksu také objevování nových míst, které byly spojené se Šporkovou činností, a připomínání jejich významu. V Kuksu se tak návštěvníci nově podívají do běžně nepřístupného 2. patra hospitálu na půdu, která bývala posledním místem rozloučení se životem umírajících pacientů hospitálu.

Abbé Libansky v rámci své tradiční land-artové instalace Bibliotheca zpřístupní zapomenutý pramen léčivé vody, který se nacházel nad již zaniklým Domem filozofů. Kolem pramene vznikne kontemplativní místo, kde mohou návštěvníci v klidu spočinout a užívat si kukské atmosféry. Společně s festivalovým týmem se vypravíme na Sněžku oslavit výročí 290 let od doby, kdy na ni vystoupal i sám hrabě Špork.

Historie i moderna

Více o festivalových výletech prozradila ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová: „Na festivalu nás baví multižánrovost a mezioborovost. Propojování neobvyklého a dialog zdánlivě nesouvisejícího. Loňské úspěšné objevování baroka ‚po vodácku‘ nás inspirovalo k letošnímu cyklovýletu po Labské stezce, která protíná mnoho zajímavých míst, přímo či nepřímo souvisejících se Šporkovým Kuksem. Valdštejnské imaginárium v prachárně josefovské pevnosti bude jistě magický zážitek, stejně jako koncert jednoho z nejlepších českých varhaníků Josefa Tůmy ve smiřické kapli, v níž je umístěn oltářní obraz Petra Brandla Klanění Tří králů. Jedním z letošních témat festivalu je i obsáhlý barokní kancionál Slavíček rájský, který sestavil farář Jan Josef Božan. Výběr písní v podání předního odborníka na autentickou interpretaci barokní hudby Michaela Pospíšila zazní přímo v Hradci Králové, kde byl před 300 lety kancionál vydán v tiskárně u Tybelyho.“

Festival nabízí rozmanitý program, rozkročený od historických rekonstrukcí barokního umění až po jeho moderní interpretace. Na festivalu probíhají také dvě umělecké dílny, hudební s Tomášem Alferim a loutková s Jiřím Jelínkem, již podruhé také v Kuksu budou probíhat umělecké rezidence: studenti 2. ročníku Katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU budou zkoušet inscenaci inspirovanou povídkou Jakuba Demla Tanec smrti, brněnský florista Tamás Vígh na louce pod hospitálem vytvořil jedinečnou přírodní instalaci. Vedle toho uvedou stálí hosté festivalu Ensemble Damian volnou rekonstrukci Monteverdiho nedochované opery L’Arianna a v kostele Nejsvětější Trojice vystoupí také celosvětově uznávaný Dětský pěvecký sbor Jitro.

Přesný program na www.theatrum-kuks.cz.