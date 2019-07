Od 21.30 hodin je na programu americký akční film Venom z roku 2018. Natočený byl na motivy komiksů vydavatelství Marvel Comics o stejnojmenné postavě ze světa Spider-Mana. Vstupné se neplatí.

Náš kraj na starých kresbách

Města, obce a památná místa našeho kraje na kresbách Jana Venuta představuje rychnovské Muzeum a galerie Orlických hor. Na vedutách jsou poprvé obrazově zachycena mnohá města a místa Orlických hor a Podorlicka.

Hrané prohlídky zámku

V červenci a v srpnu každý den kromě pondělí od 11, 13 a 15 hodin se na zámku v Potštejně konají hrané prohlídky. Minimální počet návštěvníků musí být deset osob. Hrané prohlídky lze pro skupiny na objednání uskutečnit i v jiných termínech. A na co se návštěvníci mohou těšit? Co třeba zavítat na zámek hraběte Jana Antonína Harbuvala Chamaré, který právě chystá velikou slávu? Na barokní ples se sjíždí šlechta a panstvo ze širokého okolí. Služebnictvo běhá, uklízí, smýčí, vaří, peče, nakládá a špikuje. Komorná Dora předvede, co všechno musí ještě dneska zvládnout. Paní hraběnka je churavá, leží v posteli, naříká. Střídají se u ní lékaři a ranhojiči z celé země a nikdo nemůže přijít na to, proč je tak pobledlá. Nepomáhá ani čerstvý vzduch, bylinná lázeň, obklady ani pouštění žilou. Že by ji snad vyléčily ty překrásné nové šaty, co jí pan hrabě na bál slíbil? Jenže pan hrabě Chamaré má starostí dost, je třeba brzy nalézt tajemný poklad ukrytý na místním hradě…