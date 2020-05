Smráká se a najednou zdejší ticho, které jen občas prolomí hlas techniků, kteří radí lidem, jak si na autorádiu naladit zvukovou frekvenci filmu, prolomí hukot legendárního československého letadla Zlín. Jeho pilot nad zaparkovanými auty udělá tři otočky, zamává křídly a na vzdalujících se perutích se již odráží světlo promítačky. Film začíná. Po průletu letadla se Hradec Králové připojil k místům, kde mohli lidé zažít kouzlo autokina. A je znát, že tento americký produkt táhne. Na představení filmu Narušitel, který se zčásti natáčel i na hradeckém letišti, je vyprodáno a nakonec se na buzerplacu „tísní“ 110 automobilů.

„Je to paráda. Vůbec jsem nečekal, že to bude mít takovou odezvu,“ mne si spokojeně ruce jeden z pořadatelů – gymnazista Vratislav Sedlák, který na možnost proměnit bývalé vojenské letiště v autokino přišel s partou svých gymnaziálních kamarádů při horské tůře. „Jednou jsme takhle jeli zdolat s kamarády Sněžku a cestou zpátky při jízdě autem jsme přemýšleli o současné situaci.

V tom vznikl nápad založit po americkém vzoru autokino,“ přiblížil vznik „jednorázového“ spektáklu Vratislav Sedlák s pohledem na zaparkovaná auta, která ticho letištní noci jen občas prolomila chvilkovým nastartováním motoru či zvukem filmu, který se linul z otevřených okének aut spolu s cigaretovým dýmem. Když se film pomalinku blížil ke konci, byla nálada v týmu pořadatelů o to větší, že z představení za celou dobu odjelo jen jedno auto. Člověk se pak nestačil ani nadát a již se na plátně objevují závěrečné titulky. A začíná nový kolotoč.

Problikávání a troubení

Lidé, kteří byli zvyklí po úspěšném představení v kině povstat a zatleskat, obměnili standing ovation za problikávání a troubení. A z takřka každého okénka odjíždějícího automobilu se na pořadatele linou jen hlasy díků a otázky, zda podobný kousek nezopakují a zda by se do budoucna nemohlo z letištního prostoru stát tradiční místo pro hradecké autokino.

„Nad tím nyní přemýšlíme, ale teď si chceme dát chvíli pauzu. S celým projektem totiž bylo spoustu práce a zařizování. Nicméně nevylučujeme, že by se to do budoucna mohlo opakovat. A pokud by se našel někdo, kdo by nám v budoucnu pomohl, tak by bylo hezké z toho udělat tradici. Hradecké letiště se k autokinu vyloženě hodí,“ nastínil po filmu další kroky Vratislav Sedlák a připomněl, že výtěžek z pátečního promítání nyní poputuje do kasy královéhradecké léčebny dlouhodobě nemocných. A částka je to pěkná. Zakoupením lístku totiž diváci pátečního představení pomohli vybrat 20 tisíc korun.