Opočno – Vážný i nevážný byl nedělní večer v Opočně.

První koncert hudebních interpretačních kurzů se stal velikým příslibem dalšího pořadu, který bude uveden v Mariánském kostelíku dnes od 18 hodin.



Již 7. ročník Hudebních interpretačních kurzů nese podtitul O hudbě převážně nevážně, jak to interpreti myslí, pochopili posluchači již na prvním koncertě. „Skvělý výběr skladeb ve špičkovém provedení a humor, to je dost neobvyklé. Nikdy bych nečekala, že výsledkem bude tak nádherný večer. Zdánlivě klidný Bach v kombinaci se skladateli 20. století. Jejich díla vám sáhnou hluboko do nitra a vytahují často hodně intimní představy, humor přinesl odlehčení, uvolnění, opravdu nezvyklá, ale výborně volená kombinace,“ mluví s nadšením jedna z divaček. Humor přinášeli sami hudebníci, kteří své skladby uváděli způsobem vyvolávajícím u návštěvníků nejen úsměv, ale dokonce spontánní smích.



Dnešní večer přinese původní komediální revui s názvem „A co Vy, pane kolego?!“, která vtipně komentuje hudební dějiny a střílí si z manýrů hudebníků. Účinkující ji už s úspěchem uvedli na mnoha místech republiky. Pořad, který v sobě snoubí klasickou hudbu a konverzační vtip na hudební téma, je autorským dílem Jitky Břízové, Ondřeje Koláčného a Davida Kříže, profesionálních umělců, kteří jsou již stálými účastníky opočenských kurzů. Trojici doplní klavíristka Iva Hrbáčková. „Bude hrát na klavír, který tady není,“ slíbil na nedělním koncertě Ondřej Koláčný. Návštěvníci se zatím mohou jen dohadovat, jisté však je, že Mariánský kostelík dnes bude od 18 hodin patřit překrásné hudbě a laskavému humoru. (dm)