Šest dnů svobody. Zloděje při vloupání do domu na Rychnovsku překvapil majitel

Na svobodě pobyl pouhých šest dní a putoval zpátky do chládku, tedy spíše řečeno do vazby. Muž se vloupal do jednoho z rodinných domů na Rychnovsku. Měl však tu smůlu, že ho načapal majitel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z místa vloupání. | Foto: Policie ČR