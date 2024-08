„Každý den se na nás s žádostí o pomoc a s oznámením skutků týkajících se podvodných investic obracejí oklamané oběti, které podlehly lákavým nabídkám s vidinou zhodnocení svých investic. Přestože jsou legendy pachatelů rozličné, účel komunikace pachatelů s budoucí obětí mívá stejný scénář. Pachatelé neznají hranice okresů ani krajů, ale poměrně přesně dokáží cílit na důvěřivost lidí, které dokáží bez skrupulí okrást,“ varuje policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Policie se obrací na veřejnost s výzvou, aby mezi sebou sdílela zkušenosti s přiblíženými praktikami pachatelů: „Věřte jen ověřenému! Nikdy nevíte, kdo je na druhém konci sluchátka, nikdy nevíte, kdo si s Vámi dopisuje ve virtuálním prostředí z jiného počítače.“

Minulý týden se policisté v Rychnově intenzivně zabývali podvodnými investicemi.

Investice do kryptoměn přišla hodně draho

„Hned v pondělí přijali oznámení od 63leté ženy, která se na internetu nechala zlákat klamavou reklamou o investování do kryptoměn. Ve chvíli, kdy projevila zájem a na inzerát reagovala, ji kdosi telefonicky oslovil. Po krátké, ale pro ni věrohodné komunikaci - měla přeci v emailu smlouvy s garantovaným ziskem přes 40 % - poslala několik plateb. Nejprve odesílala platby s vidinou zhodnocení svých investic, poté platby sloužící jako úhrada poplatků a provizí a nakonec platby, které měly sloužit k odblokování jejích peněz. Mimo jiné si i nainstalovala program pro vzdálený přístup. Celkově přišla o více než 1,8 milionu korun. Nejednalo se však pouze o její úspory, na investování si půjčila od rodinných příslušníků a vzala si postupně i čtyři bankovní půjčky,“ popsala jeden z posledních případů Karolína Macháčková.

Ve stopách celebrit, muž slepě důvěřoval

Hned následující den se na policejní oddělení v Rychnově nad Kněžnou dostavil 44letý muž. Ten na sociálních sítích odpovídal na na reklamu nabízející výhodné investování.

„Dlouho sledoval celebrity, které propagují rychlý, snadný a hlavně bezpečný zisk investováním na burze, až sám podlehl. Zaregistroval se a v domnění, že jedná se zástupci zavedené společnosti, jim po několika hovorech umožnil také dálkový přístup do svého mobilního telefonu a notebooku a provedl několik plateb. Na ukázku, že to funguje, mu na účtu přistály i příchozí platby. Své zisky mohl sledovat ve virtuální měně i v příslušné aplikaci. Po nabytí důvěry a ze shodných důvodů, jaké měla výše uvedená žena, následně nechával někoho cizího provádět platby, které sám autorizoval. Takto jednal i přes to, že v bance byly platby blokovány jako podezřelé, nedbal upozornění bankovní pracovnice a transakce provedl opětovně,“ uvedla policejní mluvčí.

Podvedenému muži tak z účtu zmizelo téměř 1,7 milionu korun, přitom část z této sumy si vypůjčil.

I přes poučení se nepoučil

Třetí den v řadě se na služebnu dostavili hned dva oznamovatelé. 61letého muže kontaktoval údajný pracovník banky, který mu sdělil, že má napadený účet, a aby své finanční prostředky ochránil, musí je přeposlat na jiný účet.

„To učinil a přišel o více než 400 tisíc korun. Druhý, 70letý muž, zase naletěl neznámému volajícímu. Už v minulosti byl obětí internetového podvodu, avšak ani přes poučení ze strany policistů se nepoučil. Nyní mu neznámý přislíbil pomoc při vyplacení údajných minulých investic ze smyšleného bitcoinového účtu. Nechal se opětovně přesvědčit, že pro výběr finančních prostředků je potřeba provést autorizační platby, a nainstaloval si do mobilního telefonu program pro vzdálený přístup. Na účet obdržel od neznámého pachatele stotisícovou platbu, což ho přimělo k přihlášení na svůj účet a poté přes vzdálený přístup provedl neznámý pachatel transakce, které poškozený, aniž by tušil, co dělá, autorizoval. Nechal se přesvědčit a sjednal si dokonce i půjčku,“ vylíčila další případ policejní mluvčí.

Důvěřivý muž tak přišel tak o 225 tisíc korun.

„Nejedná se však o ojedinělé případy. S milionovou škodou se tento týden setkali i kolegové z Náchoda a Hradce Králové. Policisté napříč celým krajem evidují podvody na internetu dennodenně. Jedná se o různé formy od lákavých investic až po podvody při prodeji zboží na různých bazarových portálech. Od minulého pondělí jsme přijali okolo 20 obdobných oznámení s celkovou škodou dosahující téměř 7,5 milionu,“ dodala Karolína Macháčková.

Policie důrazně varuje před podobnými podvody. Nenechte se zlákat na nabídky výhodných investic, nevěřte klamavým reklamám, slepě nedůvěřujte neznámým volajícím, neinstalujte si programy pro vzdálenou správu, nesdělujte nikomu přístupová hesla ke svému účtu!

