Muže z Rychnovska, který na inzerát zareagoval, kontaktovaly osoby, které považoval za odborníky v investování.

„Muž byl šťastný, že se s ním chtějí podělit o své zkušenosti. Jejich vystupování bylo natolik přesvědčivé, že se slepě řídil jejich radami. Postupně od září do prosince 2023 proinvestoval přes 799 tisíc korun, které zřejmě už nikdy neuvidí. Dále muži přes jeho účet proteklo dalších 626 tisíc korun, které si tam pravděpodobně nechal neznámý pachatel poslat od dalších podvedených. Peníze odešly obratem na další účty,“ popsala policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Osoby, s nimiž komunikoval, tak zřejmě byly ve financích zběhlé, avšak v poněkud jiném oboru, než podvedený muž doufal.

„V případě dopadení a prokázání viny hrozí dosud neznámému pachateli za trestné činy podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až osmiletý trest odnětí svobody. Sám podvedený může být popotahován za legalizování ilegálně nabytých finančních prostředků. Legalizace výnosů z trestné činnosti je trestná, ať už to daná osoba dělá vědomky či nevědomky. Podílení se na podvodném jednání může být potrestáno až pětiletým pobytem za mřížemi,“ upozornila Macháčková.

Pozor na výhodné investice, ať už je to inzerát na internetu nebo neznámý volající, nebuďte důvěřiví a buďte obezřetní! Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv a může nabízet cokoli. Vždy přemýšlejte nad obsahem sdělované nabídky a důkladně si ji prověřte. Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak uděláte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte tak podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi. Nesdělujte nikomu údaje z platební karty, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ověřovací kódy, ani nikomu neposílejte kopie osobních dokladů. /Zdroj: Policie ČR/